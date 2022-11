Sky, Marchetti: “Presto ci sarà l’ufficialità del rinnovo di Lobotka”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Il match con l’Udinese non è facile, ma il Napoli deve sfruttare fino in fondo il doppio turno interno perché deve rendere il massimo e finire il torneo di apertura – come qualcuno lo ha nominato – facendo l’en plein. E poi quello che succede dietro, succede… Anche perché ci sono diverse squadre che si scontreranno tra di loro e che si toglieranno punti a vicenda. La squadra di Spalletti ha superato quella di Sarri? Non ancora, potrebbe farlo se alla fine riuscirà a vincere. Forse quello di Sarri era un Napoli leggermente più bello nel gioco rispetto a quello attuale ma siamo all’inizio del campionato e non si può dire. La differenza importante tra questo Napoli e quello di Sarri sta nei rincalzi. Quello di Spalletti è un Napoli con tanti protagonisti, anche in panchina. Questo Napoli per essere raggiunto dalla Juve dovrebbe sbagliare più di tre partite e mi sembra difficile. Sul rinnovo del contratto di Lobotka si sta lavorando e potrebbe arrivare anche presto: sia la società che il calciatore non intendono andare oltre dicembre e anzi chiudere anche prima. Kim e Kvara sono delle priorità perché lo stipendio attuale è aggredibile. Solo che c’è un contratto che pone il Napoli nella migliore condizione possibile. La società, inoltre, ha fatto capire di voler adeguare i contratti. La pausa mondiali è un’incognita per tutti. Certo la sosta potrebbe essere un bene per riposare, non è detto che sia un’incognita negativa. In merito alla Juventus, quella di quest’anno potrebbe essere la peggiore degli ultimi 15 o, addirittura, di tutti i tempi, ma oggi se vincesse contro il Verona sarebbe terza”