Il Napoli è concentrato soprattutto sulle uscite in sede di mercato. Come riferito da Sky Sport, gli attaccanti in esubero andranno via. Su Arkadiusz Milik ci sono Atletico Madrid e Olympique Marsiglia, ma i 15 milioni di euro chiesti da Aurelio De Laurentiis spaventano tutti. A gennaio potrebbe partire anche Fernando Llorente, considerato in uscita dal club azzurro anche per sgravare il monte ingaggi. Stesso discorso per il collega polacco.