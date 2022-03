Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, vorrebbe restare in azzurro. Il suo contratto scade in estate, ma il belga avrebbe intenzione di rinnovarlo almeno per un’ altra stagione. Al momento, però, non ci sono certezze con il Napoli che ha un’opzione unilaterale per l’eventuale rinnovo. Se Mertens non dovesse, però, riuscire a convincere la società azzurra, potrebbe essere tentato di provare una nuova esperienza, anche di vita, in America.