SKY – Migliorano le condizioni di Manolas e Maksimovic: barlume di speranza per Gattuso

Filtra cauto ottimismo in casa Napoli circa le condizioni di Kostas Manolas e Nikola Maksimovic. A svelarlo è l’inviato di Sky Sport a Castel Volturno Francesco Modugno, che a Radio Kiss Kiss ha spiegato: “Manolas e Maksimovic stanno meglio, credo che in ottica Barça, ci sia una discreta fiducia per recuperarli entrambi.

Gli azzurri ci credono, il risultato dell’andata ha dimostrato che se una serie di fattori si combinano positivamente il Napoli può avere davvero buone possibilità di passare il turno”.

CAMBIO SEDE PER LA CHAMPIONS – “I numeri in Catalogna non sono positivi, il Napoli, da una quindicina di giorni, si è messo in una posizione d’attesa per capire le eventuali decisioni. Per il Napoli si dovrebbe optare per spostare la gara in Portogallo”.