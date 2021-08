SKY – Milan, è fatta per il ritorno di Bakayoko: i dettagli

Tiémoué Bakayoko torna in Italia, ma non al Napoli. E’ fatta per il suo ritorno al Milan, per il quale ha già giocato quando c’era Gennaro Gattuso. Ecco quanto riferito da ‘Sky Sport’: “Tiémoué Bakayoko sarà di nuovo un giocatore del Milan. Due anni dopo il suo passaggio in rossonero, il centrocampista francese è pronto a tornare a Milano. Da parte del Chelsea, infatti, è arrivato l’ok finale per il trasferimento. Bakayoko si trasferirà al Milan con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il giocatore è atteso in città tra venerdì sera e sabato mattina per poter sbrigare le ultime formalità e unirsi alla formazione di Stefano Pioli“.