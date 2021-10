SKY – Napoli-Bologna, le probabili formazioni: per Elmas e Lozano chance da titolari

Il pareggio a Roma ha ‘sporcato’ il percorso netto del Napoli che però resta primo e imbattuto. Al ‘Maradona’ arriva un Bologna con qualche assenza e Spalletti pensa a un paio di rotazioni. A disposizione ci sono Mertens, Demme, Elmas e Lozano. Tutti non erano nella formazione iniziale di domenica. Difficile che il tecnico cambi in blocco ma un paio di nomi (Elmas e Lozano) hanno concrete possibilità. Insigne non era al 100% a causa di una botta al ginocchio. Non pare nulla di grave ma in questi casi non si è mai troppo prundenti…

Bologna, due squalificati e Arnautovic stanco

Lo sforzo incredibile messo in campo dai rossoblù contro il Milan non è servito per uscire con un punto. Tanta stanchezza e due espulsi: questa la situazione in vista del Napoli. Ci sono da sostituire Soriano e Soumaoro. In difesa spazio a Binks mentre la soluzione in mediana è quella di un centrocampo in linea con Schouten, Dominguez e Svanberg tutti insieme. A sinistra invece Dijks è in vantaggio su Hickey. Barrow quindi agirà al fianco di Arnautovic, ma occhio perchè la punta austriaca è un po’ stanca e quindi si tengono pronti Skov Olsen, Orsolini e Sansone.

