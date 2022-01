Secondo Sky Sport, c’è anche il Napoli, e non solo il Torino, su Nandez del Cagliari. Già la scorsa estate ci fu un approccio e del club partenopeo al calciatore, ma poi non se ne fece nulla. Bisogna registrare che al momento quello del Napoli per Nandez è solo un interesse. Il Torino vorrebbe il giocatore in prestito.