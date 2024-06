SKY – Napoli, Cheddira e Folorunsho saranno valutati da Conte

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, ha un piano per Cheddira e Folorunsho, i quali torneranno a Napoli dopo i prestiti di questa stagione con il Frosinone e il Verona. I due giocatori in questo momento attendono di capire la decisione del club nei loro confronti: òa squadra di De Laurentiis, infatti, non aveva ceduto i giocatori in prestito con diritto di riscatto, ma solo in prestito secco. Secondo le ultime notizie rivelate da Sky Sport, i due giocatori si metteranno a disposizione di Conte, salvo offerte precedenti. E Folorunsho sta facendo già le prove d’azzurro in Nazionale.