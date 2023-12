Tra i nomi che stanno circolando per rinforzare il centrocampo del napoli c’è anche quello di Hojberg del Tottenham. Gli Spurs non hanno intenzione di tenerlo ancora in organico tanto da far sapere al calciatore di essere cedibile nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. Stando a quanto si apprende da Sky Sport, il centrocampista può andare via in prestito ma solo con obbligo di riscatto fissato dal tottenham a 30 milioni di euro.