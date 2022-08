SKY – Napoli, il Sassuolo ha abbassato le richieste per Raspadori

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato all’emittente satellitare della trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori:

“Il Napoli per Raspadori ha offerto 28mln più 5 di bonus, con alcuni dei quali facilmente raggiungibili. Il Sassuolo ha abbassato la sua richiesta iniziale di 40mln a 35+5. A 30mln più 5 di bonus si chiude. Quindi ballano 2 mln di fisso per la fumata bianca e magari alcune modalità di pagamento, sulle quali il Sassuolo può andare incontro al Napoli, e su come possono arrivare i bonus. Con l’acquisto di Pinamonti può concedere al club neroverde di portare avanti la trattativa anche a campionato iniziato, ma in questo momento il Napoli potrebbe avere più fretta. Infatti con la partenza di Petagna ha come prima punta solo Osimhen”.