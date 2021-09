SKY – Napoli-Juventus, Osimhen vuole essere protagonista dopo la riduzione della squalifica

E ora, come riporta Sky Sport, tocca a lui. Perchè certe partite sono diverse. Certi momenti. Il Napoli ha fatto di tutto per averlo. Ha rivoltato codici, precedenti e giudizio. Ha vinto il ricorso. Ma adesso vuole vincere con la Juventus. E con Osimhen al centro dell’attacco. Sembra lui l’indiziato del destino, quello che non doveva esserci. E sta tornando, carico dalla Nazionale. Lui, il centravanti di Spalletti. La storia nuova da scrivere su Napoli-Juventus; da sempre un romanzo per i numeri 9, “segnati” da super sfide e grandi gol. Le triplette di Careca a Cavani. Higuain e Silenzi decisivi in Supercoppa. Anche Giordano ne segnó uno e Napoli si sentì forte, da scudetto. E cosi gli altri: da Quagliarella a Mertens. Tutti eroi del popolo. Perché Napoli-Juventus è di più. Osimhen ha la sua occasione. Può prendere il Napoli e trascinarlo. Può conquistare Spalletti e staccare ancor più la Juventus in classifica. E diventare – lui – una sentenza.