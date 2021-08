SKY – Napoli, la probabile formazione contro il Genoa: Spalletti pensa al falso nueve

Prima trasferta stagionale per il Napoli che, dopo la vittoria all’esordio contro il Venezia, affronterà il Genoa per cercare continuità. Una partita dove Spalletti dovrà però rinunciare a due pedine fondamentali: lo squalificato Osimhen e l’infortunato Zielinski.

L’allenatore del Napoli è conscio delle difficoltà della partita, come ribadito in conferenza stampa: “Il Genoa sarà una squadra differente da quella vista con l’Inter, giocherà anche in un ambiente che trasferisce un’atmosfera particolare”.

La cattiva notizia per Spalletti, che già sapeva di dover fare a meno di Osimhen, è il mancato recupero di Zielinski. Il centrocampista polacco era uscito per infortunio dopo soli 35 minuti nella sfida contro il Venezia e non ha recuperato per la seconda di campionato.

Al posto di Zielinski dovrebbe giocare Elmas, a segno nella prima giornata di Serie A, mentre l’unico nodo da sciogliere riguarda il sostituto di Osimhen. Petagna dovrebbe partire dalla panchina, con Spalletti orientato a schierare Insigne nel ruolo di prima punta e Lozano sulla sinistra.

La probabile formazione

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. All.: Spalletti

Fonte: GianlucaDiMarzio.com