Il collega di Sky Luca Marchetti ha rilasciato a Radio Marte alcune dichiarazioni concentrandosi sul mercato in uscita del Napoli. Gli azzurri non hanno intenzione di svendere nessuno, nemmeno quelli che potrebbero essere considerati esuberi. In particolare per Demme, Petagna e Ounas il Napoli chiederà una cifra vicina al loro valore senza fare sconti a nessuno.