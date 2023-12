SKY – Napoli, rinnovo per Osimhen: aumento d’ingaggio e clausola

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sull’incontro tra De Laurentiis e Calenda per il rinnovo di Osimhen. L’attuale contratto del centravanti del Napoli scadrà il 30 giugno 2025:

“Giornata importantissima in casa Napoli per il rinnovo di Victor Osimhen: oggi, infatti, c’è stato un incontro nel pomeriggio tra il presidente De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Roberto Calenda, agente dell’attaccante nigeriano. Si è parlato, ovviamente, del rinnovo contrattuale fino al 2026 (un anno in più della scadenza attuale a giugno 2025). Si è trattato del primo vero faccia a faccia dopo l’estate e dopo le recenti parole di De Laurentiis, che aveva addirittura annunciato di “essere alla firma” per il prolungamento.

Sono state affrontate nuovamente le condizioni per rinnovare: ci sarebbe un aumento importante a livello di stipendio per Osimhen e verrebbe inserita una clausola tra i 130 e i 140 milioni di euro netti. L’incontro è stato costruttivo. C’è volontà, e anche necessità da parte del Napoli, vista la scadenza vicina, di venire incontro alle richieste del giocatore e del suo agente. A sua volta Osimhen, insieme al suo agente, vuole serenamente tendere la mano al Napoli, senza approfittare della situazione e provare a partire nella prossima estate a condizioni decisamente più favorevoli con un solo anno di contratto.

Le parti si riaggiorneranno a brevissimo, forse già domani, per poter arrivare a formalizzare, se i dialoghi proseguiranno in maniera positiva, in tempi ragionevolmente rapidi. Per Osimhen sarà un rinnovo che gli permetterà di guadagnare da subito ben più dei 4.5 milioni di euro attuali: un ingaggio in linea con gli attaccanti europei del suo valore”.