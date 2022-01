SKY – Napoli-Tagliafico, a metà settimana si attendono segnali dall’Ajax

Il Napoli lavora su nome dall’Eredivisie per la difesa: si tratta di Nicolas Tagliafico, come quanto riportato da Sky Sport, terzino sinistro argentino di proprietà dell’Ajax che il club azzurro aveva già cercato nelle precedenti sessioni di mercato. Il Napoli ha manifestato un forte interesse per il difensore e i contatti con l’Ajax sono stati avviati. La trattativa non è però semplice e a metà settimana sono attesi segnali definitivi sulla fattibilità dell’operazione per il laterale, che va in scadenza di contratto a giugno del 2023.

Nazionale argentino, nato il 31 agosto 1992, Tagliafico è all’Ajax da gennaio del 2018, quando fu acquistato dall’Independiente. In stagione ha giocato 13 partite tra Eredivisie e coppe ed era tra i titolari nella formazione che nell’annata 2018/2019 era arrivata in semifinale di Champions League, eliminata poi dal Tottenham. In carriera ha messo insieme 152 presenze con 14 gol e 20 assist in tutte le competizioni con l’Ajax e 36 partite giocate con la nazionale dell’Argentina.