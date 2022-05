SKY – Napoli, trattativa per Ostigard: offerta al Brighton

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli è in trattativa per il quarto difensore dopo l’addio di Tuanzebe, che è tornato al Manchester United dal prestito secco. Si tratta di Leo Ostigard, di proprietà del Brighton che da gennaio ha vestito la maglia del Genoa in prestito. Il club partenopeo ha offerto 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Vanno definiti dettagli importanti come proprio la percentuale e i bonus. Ci saranno nuovi incontri tra le parti nei prossimi giorni per trovare l’accordo definitivo.