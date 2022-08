SKY – Napoli, tutti i dettagli dell’offerta al Sassuolo per Raspadori

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha scritto sul proprio sito le ultime sulla trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori:

“Il Napoli spinge per Giacomo Raspadori. Il classe 2000 è un obiettivo concreto per l’attacco e le parti sono vicine. Nella giornata di lunedì, il club azzurro ha presentato un’offerta al Sassuolo. Per arrivare a Giacomo Raspadori, il Napoli ha messo sul tavolo 30 milioni di euro di parte fissa, che potrebbero incrementarsi di ulteriori 5 milioni milioni di bonus (facilmente raggiungibili). Non dovrebbe esserci una percentuale sulla futura rivendita del classe 2000 – come invece accaduto nella cessione di Gianluca Scamacca al West Ham. Nella giornata di oggi, martedì 9 agosto, non ci sono stati contatti diretti tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali”.