SKY – Napoli, vicino l’accordo per Ndombele: prestito con diritto di riscatto

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul proprio sito ha riportato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il Tottenham per Ndombele. Il centrocampista francese è vicino a vestire la maglia azzurra:

“Il Napoli si avvicina al colpo Ndombele per il centrocampo. Con Fabian Ruiz in uscita (direzione Paris Saint-Germain), il club azzurro è al lavoro con il Tottenham per l’arrivo del centrocampista francese: vicino l’accordo per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 30 milioni di euro”.