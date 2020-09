SKY – Regione Piemonte, ok alla riapertura dell’Allianz Stadium di Torino

Come riporta Gianluca di Marzio, la Regione Piemonte ha chiesto l’autorizzazione per poter riaprire l’Allianz Stadium di Torino, di proprietà della Juventus. E’ stato predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Questa mattina è stato trasmesso il documento dalla Regione Piemonte a Roma per avere il via libera del Cts. Queste le parole del governatore Alberto Cirio in seguito all’inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid: “Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi. L’obiettivo del club è esser pronti per la prima partita.”