SKY – Reina, incontro con l’agente per definire il futuro

Milan attivo in queste ore di calciomercato. Se in entrata l’obiettivo è Politano, chi potrebbe salutare i rossoneri è Pepe Reina, il cui futuro è incerto. Il portiere spagnolo, che ad agosto ha compiuto 37 anni, ha giocato solo una volta in questa stagione (5 ottobre scorso contro il Genoa). Un rendimento decisamente ridotto rispetto all’anno scorso, quando il classe 1982 – secondo di Donnarumma – fu schierato in campo 12 volte.

Reina vuole più spazio dunque. Lo troverebbe in Premier, all’Aston Villa, club che sta lottando per non retrocedere e che gli affiderebbe molto volentieri la propria porta. L’operazione tuttavia è al momento complicata perché la società rossonera lo lascerebbe partire solo dopo aver trovato il sostituto.

Intanto lo spagnolo ha incontrato quest’oggi nel centro di Milano il suo agente Quillon, che in giornata è passato dalla sede del Milan. Un faccia a faccia al quale ha partecipato anche Castillejo, altro suo assistito (solo 275′ in stagione). L’agente, poi, si è nuovamente spostato verso Casa Milan.