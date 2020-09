SKY – Sampdoria, preso Keita Beldé in prestito con diritto di riscatto

Keita domani arriverà a Genova: operazione definitia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Keita Baldé è a un passo dalla Sampdoria. La trattativa per il senegalese con passaporto spagnolo è giunta al traguardo finale con il club blucerchiato che sta definendo gli ultimi dettagli con il Monaco per chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Senza intoppi Keita potrebbe arrivare a Genova già nella giornata domani ed essere convocato da Ranieri per il debutto in campionato, previsto per domenica sera in casa dei campioni in carica della Juventus.

L’ultima partita dell’ex Inter e Lazio in Serie A risale al 26 maggio 2019, quando nell’ultima giornata di campionato sbloccò la sfida vinta 2-1 dai nerazzurri contro l’Empoli, portando la squadra di Spalletti in Champions League e i toscani in Serie B.

Fonte: Gianlucadimarzio.com