SKY – Torino, è fatta per il baby azzurro Vianni: i dettagli

La redazione di Sky annuncia la chiusura della trattativa tra Torino e Napoli per il baby azzurro Samuel Vianni, attaccante classe 2001. Nuovo colpo in prospettiva per la società granata, che oggi vedrà la prima squadra alle 18 impegnata contro la Fiorentina. Il giovane calciatore è arrivato nella città partenopea lo scorso anno dall’Entella segnando in stagione tre gol e fornendo due assist. L’affare è stato chiuso per un passaggio a titolo definitivo, operazione fortemente voluta dal club di Cairo per rafforzare la Primavera.