SKY, Ugolini: “Ostigard è un calciatore duttile, Koulibaly? C’è timido ottimismo”

Massimo Ugolini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando del calciomercato del Napoli: “Il nome di giornata è quello di Ostigard. Ci sono stati dei significativi passi in avanti per la trattativa con il Brighton. Si lavora su una trattativa di 3 milioni più 6-7 di bonus, non semplice chiudere subito la trattativa ma il Napoli è in una buona posizione. Ostigard può servire molto perché è forte di testa, è duttile e può giocare sia a tre, che a quattro in difesa. C’è da capire se ci sarà anche Koulibaly nella rosa del Napoli. C’è, però, timido ottimismo per riformulare la proposta di rinnovo avanzata circa un mese fa. Il calciatore attualmente prenderà 6 milioni, mentre il Napoli ha proposto 4 milioni, ma potrebbe aumentare l’offerta”.