Sosa: “Campionato mediocre, il Napoli poteva vincerlo”

Roberto ‘Il Pampa’ Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “Il Bello del Calcio”, trasmissione in onda su Canale 8: “Dopo la partita con l’Empoli dissi che probabilmente nelle ultime 4 avremmo visto il miglior Napoli della stagione, vicino a quello ammirato ad inizio anno. I giocatori erano mentalmente più liberi e non c’era la pressione del dover lottare per il titolo: sono arrivati 6 gol al Sassuolo, 3 a Genoa e Spezia e una bellissima gara con il Torino. Penso che questo sia un brutto momento momento per il calcio italiano, ad esclusione dei tifosi del Milan si è visto un campionato mediocre. Il Napoli poteva vincere tranquillamente lo Scudetto, non soltanto lottare”.