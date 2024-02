Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A sul pari del Napoli a Cagliari: “Juan Jesus ha responsabilità, non può far rimbalzare la palla in area. Uno che ha la sua esperienza non può fare questo errore. Peccato perché il Napoli poteva raddoppiare, Politano si è divorato il 2-0. Veramente un peccato per le posizioni europee”.