Sospesa Brasile-Argentina, partita interrotta. Il motivo

Incredibile colpo di scena in Brasile-Argentina. Il match di qualificazione al prossimo Mondiale è stato interrotto dopo che le autorità locali avevano tentato di isolare quattro giocatori dell’Albiceleste (nello specifico Emiliano Martinez, Buendia, Lo Celso e Romero), rei a loro avviso di aver rilasciato false dichiarazioni all’ingresso nel Paese, omettendo di segnalare di essere stati nel Regno Unito nei quattordici giorni precedenti il loro arrivo. In questi casi, infatti, il protocollo prevede che i soggetti in questione si sottopongano ad una quarantena obbligatoria, circostanza che non si è verificata per i quattro giocatori sopraccitati. Stando alle prime indicazioni che emergono, la squadra di Scaloni avrebbe deciso di abbandonare il campo, decisa a fare affidamento “su tutti o su nessuno”.