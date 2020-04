Spadafora: “Il comitato tecnico-scientifico non ha valutato sufficiente il protocollo della FIGC. Molte Leghe si sono fermate…”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa:

“Sono misure che abbiamo proposto noi come ministero dello sport, ci sono sue buone notizie: la ripresa dell’attività motoria nei parchi e degli allenamenti individuali per atleti di rilevanza nazionale. Parliamo solo di sport individuali, intendiamo tennis, nuoto, equitazione. Dovremo attendere ancora per gli allenamenti di squadra, il 18 se ci saranno le condizioni. E’ una ripresa graduale, dev’essere tale, bisogna avere dei protocolli rigidi, il comitato tecnico-scientifico non ha valutato sufficiente il protocollo della FIGC, ci sarà tempo per definirlo. Ho un ottimo rapporto con il presidente Gravina, molte leghe si sono già fermate come la Lega Pro e il dilettantismo e’ in grande difficoltà. Ribadisco il rispetto e il sostegno per il mondo del calcio che e’ anche un’azienda. Nella video-call anche con il mondo del calcio abbiamo detto la difficoltà se ci sarà un calciatore positivo, l’Olanda ha già chiuso, il ministro della Salute spagnola ha detto che non può garantire la ripresa degli allenamenti. Tutto va misurato con l’evoluzione della curva del contagio e del monitoraggio territoriale. Diamo una buona notizia: da domani la società Sport e Salute emetterà i primi 27000 bonifici per il mondo dello sport, dopo l’emergenza questo mondo andrà riorganizzato, nei lavoratori dello sport sono inclusi l’istruttore di palestra e chi taglia l’erba. Tutti coloro che hanno fatto domanda riceveranno il bonus, lo riproporremo nel decreto di Aprile. Questa settimana sarà attivo un fondo presso il Credito Sportivo per tutte le società dilettantistiche che potranno accedere ad un finanziamento, anche le palestre e le piscine sono delle piccole e medie imprese. Giro d’Italia? Spero di sì ad ottobre. Biciclette come mezzo di trasporto? Condivido, stavamo già affrontando il tema, degli aiuti saranno nelle risorse che metteremo a disposizione per il decreto di aprile. Ho chiesto un incontro al comitato tecnico scientifico per domani pomeriggio per strutturare protocolli per tutti gli sport“.