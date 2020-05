Spadafora: “Lunedì inizieranno gli allenamenti di squadra. I giocatori potranno tornare a casa”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rete 4:

“Il 18 tutti gli allenamenti degli sport di squadra saranno possibili, però’, mantenendo le distanze almeno per questa prima settimana o al massimo le prime due settimane. Il mondo delle palestre e dello sport di base potrà riaprire il 25 maggio, vorrei rassicurare che non ci sarà un protocollo irrealizzabile, tutti potranno riaprire in sicurezza. Molte strutture hanno avuto un danno enorme, nel Decreto abbiamo approvato un fondo di sostegno una tantum. Abbiamo garantito 100 milioni di prestito attraverso il Credito Sportivo ma in questo caso parliamo di contributi a fondo perduto che non devono essere restituiti. Per avere il fischio d’inizio il 13 giugno, lunedì dovevano riprendere gli allenamenti di gruppo anche del calcio ma oggi apprendiamo con stupore che le squadre non sono attrezzate per l’auto-isolamento. Lunedì ripartono tutti gli altri sport di squadra allenandosi in maniera distanziata, se non possono auto-isolarsi i giocatori possono tornare a casa la sera ma dovranno rispettare le regole del distanziamento. Ieri un prestigioso quotidiano ci ha fatto vedere che il solito presidente un po’ furbetto non ha rispettato le regole. Sicuramente con l’evoluzione che avremo nei prossimi dieci giorni con le riaperture del 18 maggio, se la curva del contagio ce lo consentirà, non ci saranno ostruzionismi a rivedere la regola della quarantena di squadra”.