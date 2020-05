In vista del Consiglio di Amministrazione in programma Giovedì il quotidiano AS specifica che si è già tenuto un incontro in cui si è deciso di provare a portare a termine della stagione sia la seconda che la terza divisione.

In attesa di ufficialità si pensa alla possibilità di promuovere solo e non retrocedere in terza divisione con un incremento quindi dei club in campionato.