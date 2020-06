Spal, Di Biagio: “Contro il Napoli era una sfida proibitiva, ma abbiamo fatto bene. Petagna? Lo vorrei sempre in campo”

In conferenza stampa, in vista della sfida con il Milan, ha parlato così il tecnico della Spal Luigi Di Biagio:

“Ho visto una squadra in crescita fisicamente. Sulla carta, quella col Napoli era una partita proibitiva. Non ho da rimproverare niente ai ragazzi, se non essere più convinti e coraggiosi in fase di attacco perché si può fare male. Abbiamo dato tutto ed è un segnale importante. Alla fine della sfida del San Paolo ho avuto sensazioni diverse rispetto alla gara con il Cagliari. Ho visto cose migliori e gli occhi dei ragazzi mi sono piaciuti. La gente ci pensa spacciati ma non è così per me. Siamo vivi e da domani dobbiamo dare una ulteriore accelerata”.

Petagna potrà riposare? “Avere ancora trentasei ore dalla partita vuol dire avere un terzo del recupero. Lui e altri verranno valutati fisicamente. Io lo vorrei sempre in campo. Devo capire però come gestire le risorse e le nostre forze. Vediamo”.