Spalletti a DAZN: “Non commmento le parole di Mou. Era una gara trappola. Su Kim ed Osimhen dico che…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Roma: “Mourinho dice che non abbiamo meritato? Non commento, parlo della mia squadra. Era una gara non facile. Abbiamo sbagliato qualche possesso. Siamo stati bravi a creare quelle due-tre occasioni da gol, senza concedere troppo alla Roma. Loro sono bravi a recuperare palla. Le loro pallate sulle punte sono un sistema ben preciso. Siamo stati bravi a vincerla anche in maniera differente rispetto al solito. Abbiamo bisogno di Osimhen per fare le accelerazioni improvvise che solo lui ha. Quando mettera’ a posto le emozioni diventera’ fortissimo. A volte fa strappi da solo, attaccando la porta senza tenere conto dei compagni, lui e’ fisico e forte. Ne abbiamo bisogno per le palle inattive, e’ fortissimo di testa, tra i piu’ forti che ho visto. Anche in fase difensiva abbiamo bisogno della sua altezza in area di rigore. Kim ha una grande forza fisica, e si nota. Ricorda i vecchi difensori. Contro Matic, serviva sicuramente farsi valere. Senza Rui, Raspadori e gli altri? La rosa piu’ o meno e’ simile all’anno scorso. Manca ancora qualcosa nei doppi ruoli. E’ stata una gara trappola, ma di sicuro l’abbiamo gestita bene. Nelle mie tasche ho il cellulare e una penna. Diamo una mano ai bambini, che sono il nostro futuro”.