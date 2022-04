Spalletti a DAZN: “Sono io il principale responsabile! La squadra dovrebbe avere un atteggiamento consolidato”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita del match contro l’Empoli:

“Posso solo prendere atto di ciò che accade, difficile immaginare un finale del genere. Mi assumo la responsabilità di quanto è accaduto i campo. Napoli debole psicologicamente? Noi abbiamo altre caratteristiche, quando le partite si mettono in un certo modo noi paghiamo. Non mi sembrava che fosse un livello insopportabile per calciatori con queste caratteristiche. Ma il responsabile di questa squadra sono io, sia dell’atteggiamento mentale sia di ciò che subisce. Questa squadra dovrebbe avere un atteggiamento consolidato, gioca da tanto tempo insieme e invece sembra che ho trasferito male il mio lavoro ai calciatori. Per lottare per lo Scudetto e per restare là c’è bisogno di determinate caratteristiche. Futuro? Ci sono ancora delle partite e una qualificazione Champions da raggiungere.”