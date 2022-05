Spalletti a KKN: “Sassuolo? Bella reazione dopo la gara di Empoli. La squadra ha dimostrato di avere cuore”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria degli azzurri contro il Sassuolo:

“Abbiamo avuto una reazione dopo un brutto finale di partita a Empoli. Non ci deve succedere quello che ci è successo lì, ossia perdere la testa per aver subito un gol. Il Napoli è andato in campo determinatissimo, facendo vedere di avere a cuore questa situazione e mettendo subito a posto il risultato”.

E’ soddisfatto sul piano del gioco?

“La squadra ha fatto una buona partita, sia individualmente che collettivamente ha fatto vedere di essere una squadra forte, portando a casa un risultato che ci dà la possibilità di raggiungere un traguardo importantissimo. Manca ancora la matematica, ma siamo a buon punto”.

Se ne sono dette tante: crisi fisica, crisi mentale, problemi di varia natura.

“Si sa, quando si fa una brutta partita come quella di Empoli poi quelli che sono contro montano tutti addosso e tentato di dirne il più possibile. Ma sono solo dieci minuti di quella partita, in cui abbiamo preso dei gol tecnici che non dovevamo e non abbiamo mantenuto la lucidità. Ma si ferma lì, ci si riferisce a quello”.

Nelle ultime tre partite programmerete anche il futuro?

“Si lavora nella maniera corretta per tutto, ma c’è da disputarle bene per cui ci si allena già da lunedì mattina”.