Spalletti a Mediaset: “La cosa migliore è stata la reazione al gol dell’Ajax”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria in Champions contro l’Ajax è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity: “Il mio Napoli più bello? Non lo so. Abbiamo giocato un buon calcio, pressando sempre, andando sempre a montare addosso all’avversario ma la cosa migliore è la reazione dopo il gol preso in quella maniera che poteva farti perdere la bussola. Ho visto gente dentro la partita, che ha lavorato nella maniera giusta, facendo anche cose diverse da quelle delle proprie caratteristiche. Qualificazione vicina? Vicina sì, ma che siamo qualificati non si può dire perché non è così”.