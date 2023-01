Spalletti in conferenza: “Mi piacerebbe riparlare con Totti. Quota scudetto? Dico…”

In conferenza stampa Spalletti ha parlato di tanti temi:

“Quota scudetto? È un conto che non posso fare, non ero bravo in matematica. So fare dei conti più semplici, tipo che se si vince la partita si va a 53. Il minutaggio? Lo facciamo domani l’altro la mattina, quelli che non hanno giocato devono andare più forti, organizziamo una partitina con la Primavera, squadra allenata molto bene. La Roma è una squadra addestrata bene su tutto, anche sulle palle inattive. Conosciamo le loro caratteristiche, dobbiamo essere bravi a imporre le nostre caratteristiche. Sarebbe un grande piacere riparlare con Totti anche per me”