Spalletti su Insigne: “Ha saltato solo un allenamento, può giocare con il Leicester”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato di Lorenzo Insigne in conferenza:

“Insigne si è allenato e ha fatto tutto l’allenamento stamani. Se dopo aver sviluppato le sensazioni di stasera o domattina, quando si alzerà, saranno quelle ottimali, potrebbe essere della partita. Perché ha subito questa botta ma ha saltato un solo allenamento di quelli un po’ più ritmati. E quindi è nelle condizioni di essere scelto nella formazione, se non ci saranno reazioni negative al lavoro svolto oggi. La nostra vita e la nostra professione sarà segnata da quello che è il comportamento in queste partite. Vogliamo giocarle e avere confronti di questo livello. Non partite facile, ma contro le big come il Leicester dove esibire una forza altrettanto importante”.