Spalletti su Maradona: “Ha lasciato un vuoto enorme dentro tutti noi, è stato il più grande di tutti”

Nel corso della conferenza Luciano Spalletti ha dato ampio risalto a Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole:

“Maradona è sempre nei pensieri dei calciatori, vorrebbero emularlo, ripercorrere la sua avventura. In ritiro, quando abbiamo fatto una cena tutti insieme, sono venute fuori le canzoni di Maradona. Non importa sapere se è stato un buono o un cattivo esempio, il più forte numero 10 della storia del calcio ma sapere il vuoto che ha lasciato quando è venuto a mancare. Ha lasciato una sensazione di vuoto, di spazio lasciato al niente, è stato uno smarrimento totale che non si era mai visto nella storia del calcio. È stato il più grande di tutti, ci ho giocato una volta contro e mi ricordo benissimo le difficoltà che ci ha creato. Per capire la profondità della sua anima, non va visto neanche in campo ma quello che faceva quando cantava. Le persone più umili, che hanno lavorato con lui, le ha fatto sentire del suo livello mischiandosi fra la gente normale”