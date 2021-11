Spalletti sulla polemica con lo Spartak: “Le offese si fanno di persona e non con i tweet, magari volete solo…”

Nella conferenza stampa odierna Spalletti è tornato sulla polemica con Rui Vitoria al termine del match:

“In Russia ci sono stato, sono persone vere, hanno comportamenti seri, mi volete per forza far cambiare ma c’è mia mamma che mi chiede di non cambiare mai. C’è lo Spartak che è diverso dalle altre società. Si saluta all’inizio delle partite e le offese si fanno di persona, non con i tweet o in conferenza stampa. Poi magari interessa più questo per dire che sono nervoso, vedo che, invece, a nessuno interessa dell’abbraccio di tutti i calciatori dell’Inter”.