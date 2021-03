Speranza: “I casi sono in aumento, l’epidemia è ancora forte”

Dopo l’incremento dei dati a livello nazionale, il Ministro della Salute in Italia Roberto Speranza ha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia. Ecco le sue parole:

“Sarebbe bello dire che è tutto finito e che siamo in una fase diversa, i casi sono di nuovo in aumento e bisognia dire che la più grande responsabilità di chi rappresenta le istituzioni è dire come stanno le cose. E la verità è che le prossime settimane non saranno facili. Sono settimane in cui abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, che oggi ha numeri che vanno in una direzione giusta ma che devono ancora crescere” e allo stesso tempo “abbiamo un’epidemia molto forte e presente sui territori”.