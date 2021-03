Spezia, Chisoli: “Siamo in ottimi rapporti con ADL. Italiano? Non ne parleremo fino a fine stagione”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Sarà una lotta dura per la salvezza. La quota è un po’ più bassa rispetto ad altri anni, ma ci sarà da lavorare fino alla fine. Saranno importanti gli scontri diretti. Nzola? E’ un giocatore molto forte, di quelli che non si trovano in giro. Si è fatto male e ora deve recuperare”.

SU ITALIANO – “Complimenti di ADL a Italiano? Me l’hanno raccontato, il presidente è stato molto gentile, abbiamo ottimi rapporti con lui. Liberare Italiano per ADL? Non ne abbiamo mai parlato e non ne parliamo con nessuno fino a fine campionato perché siamo concentrati tutti, Italiano compreso, su queste ultime partite di campionato”.

AGENTE NAPOLETANO – “Sì, lo è, e anche grazie a lui abbiamo trovato l’accordo subito la scorsa estate per il rinnovo. Non ci saranno problemi a parlarne a fine campionato. E’ una situazione che adesso non vogliamo prendere in considerazione perché siamo in un momento delicato. Vogliamo lasciar tranquilli lui e la squadra per fare bene in queste prossime gare”.