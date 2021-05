Spezia-Napoli, i quotidiani su Di Lorenzo: “Porta a spasso gli esterni avversari. Ha un’altra corsa”

Contributo fondamentale da parte di Giovanni Di Lorenzo, vera pedina e certezza per Rino Gattuso. Contro lo Spezia, il difensore esterno del Napoli è stato tra i migliori in campo. Per i quotidiani sportivi sono tutti positivi i voti per il numero 22 partenopeo. Di seguito, si riporta la pagella di Di Lorenzo.

La Gazzetta dello Sport: 6,5 Gyasi non lo preoccupa, quando spinge e va a servire l’1-0.

Il Corriere dello Sport: 6,5 La sovrapposizione sul vantaggio è devastante. Ha un’altra corsa.

Tuttosport: 6,5 Costruisce il vantaggio poi porta a spasso gli esterni dello Spezia.

Il Mattino: 7 Si sovrappone con impressionante continuità a Politano, gioca sul corto con ottima tecnica consentendo al Napoli di costruire tanto a destra. Gyasi e Farias riescono a piazzare un cross in due in un’intera gara ed è suolo sprint da centrometrista con cui Zielinski va al gol e sblocca la partita. Un’iradiddio.