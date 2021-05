Spezia-Napoli, Osimhen in doppia cifra: 10 gol in 21 presenze in Serie A

E’ finito il primo tempo tra lo Spezia e il Napoli allo Stadio Picco, coi partenopei in vantaggio per 0-3 grazie alla rete di Piotr Zielinski e alla doppietta di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è ora a quota 10 gol in campionato in soli 21 partite, di cui solo 13 da titolare. Sono anche due gli assist siglati del classe ’98, arrivato la scorsa estate come il grande colpo del mercato azzurro. Il Napoli ha dovuto fare a meno di Osimhen per diversi mesi, visto l’infortunio alla spalla e la positività al Covid-19. La sensazione è che, dalla prossima stagione, i partenopei col centravanti a pieno regime possano dire la loro anche nella lotta scudetto. Per il momento, Gattuso se lo gode nella corsa alla qualificazione in Champions League.