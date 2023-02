Spezia-Napoli 0-3: Osimhen e Kvara superstar, le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli supera anche l’esame La Spezia, nella ripresa porta a casa il successo con il rigore di Kvaratskhelia e la doppietta di Osimhen. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, si prende le sue responsabilità anche in condizioni complicate.

DI LORENZO 6,5: È sempre un punto di riferimento in entrambe le fasi di gioco, sia a livello difensivo che quando va a dialogare nei pressi dell’area avversaria. Lo fa ancora meglio nella ripresa, quando entra Politano, al 92′ potrebbe anche andare al tiro dal limite dell’area e cercare la via del gol ma fa l’altruista, cerca Politano e si spreca così l’occasione. Nel primo tempo si rende pericoloso su calcio d’angolo, il suo colpo di testa finisce a lato.

RRAHMANI 6,5: Buona prova, attento, preciso, rischia un cartellino giallo su Shomurodov nel primo tempo. Lavora bene anche quando deve andare con i piedi nella metà campo avversaria, cercando l’anticipo con autorevolezza. È bravo anche nel palleggio, nella gestione del pallone.

KIM 6,5: Qualche leggerezza negli appoggi ma complessivamente una prova d’ottimo livello. È attento, preciso, negli interventi, sta crescendo anche sotto il profilo dell’energia e della condizione atletica post Mondiale.

MARIO RUI 7: Tra i migliori per continuità di rendimento, fa un grande lavoro anche senza palla per suggerire linee di passaggio venendo dentro al campo. Ogni suo cross è un pericoloso, disegna traiettorie pericolose per Osimhen in tanti momenti. (Dal 74′ Olivera 6: È encomiabile per atteggiamento perchè in qualsiasi momento subentra con grande applicazione e capacità di concentrazione)

ANGUISSA 6,5: Nel primo tempo come Zielinski fa fatica nel trovare i movimenti giusti per liberare linee di passaggio e sfuggire alla densità dello Spezia, cresce nel corso della ripresa e il suo supporto sia al recupero palla alto che alla manovra offensiva diventa più frequente.

LOBOTKA 7: Lo Spezia lavora nella fase di non possesso con le due punte che, alternandosi, oscurano la luce che lui fornisce ai compagni. Eccetto i primi minuti di sofferenza, poi cresce nella capacità di smarcarsi andando ad occupare anche zone differenti rispetto al suo solito raggio d’azione.

ZIELINSKI 6: La sua capacità di velocizzare l’azione sulla catena di sinistra è fondamentale, gli riesce oggi soltanto in poche occasioni. (Dal 62′ Elmas 6,5: Aiuta la squadra a sviluppare gioco sulla catena di sinistra, nell’azione che porta al secondo gol c’è anche il suo zampino, partecipa alla costruzione della manovra che porta poi al rimpallo e al colpo di testa vincente di Osimhen)

LOZANO 5,5: Si fa ammonire in maniera ingenua, un paio di volte fa ciò che gli chiede Spalletti, cioè andar via in velocità all’avversario ma deve far meglio in scelte ed esecuzioni, sia quando spreca una ripartenza che lui stesso crea sfuggendo a Salvatore Esposito che quando spedisce un pallone in curva calciando dal limite dell’area. (Dal 46′ Politano 6,5: Porta energia nuova a destra, il rigore arriva per una sciocchezza di Reca ma è lui ad indurlo all’errore dando profondità e variando i tempi d’attacco alla porta avversaria. La partita poi si mette su binari più favorevoli e lui con il cambio di passo perchè è più fresco mette in difficoltà lo Spezia, in alcuni momenti potrebbe anche provare il tiro)

OSIMHEN 7,5: Le statistiche sono in continuo aggiornamento. Realizza un’altra doppietta, va a 16 gol in campionato e 17 stagionali. Ne ha realizzati tredici di testa nell’ultimo anno e mezzo, da quando ha incontrato Spalletti. Lo Spezia gli ha tolto profondità ma comunque in varie occasioni ha fatto paura agli avversari, Caldara nel primo tempo ha rischiato di fare autogol, nella ripresa soltanto una trattenuta compiuta ai danni di Caldara gli ha tolto la possibilità di far male su una sua classica accelerazione. Il gol di testa è bellissimo, va in elevazione da fermo beffando sia Nikolaou che Dragowski. Si può fare ancora meglio, affermarsi ancora di più come riferimento spalle alla porta nelle partite bloccate nel primo tempo. (Dall’82’ Simeone s.v.: Una decina di minuti per lui compreso il recupero, mette comunque in mostra le sue qualità sotto il profilo mentale, vuole prenderseli, ci mette energia, applicazione ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

KVARATSKHELIA 7,5: Il migliore in campo, il più ispirato, crea pericoli anche nel primo tempo, quando s’accende lo Spezia fa tanta fatica a limitarlo. Arriva in “doppia doppia” con 10 gol, 13 assist stagionali, a referto anche tre rigori procurati a Milano, Cremona e Glasgow. Chiude la gara con un rigore trasformato benissimo e un assist per Osimhen in cui mette in luce altruismo come accadde a Cremona con Lozano. (Dal 74′ Ndombele 6: Entra con l’applicazione giusta, sul 3-0 consente ad Elmas di avanzare di qualche metro e lui aiuta la squadra a gestire l’ampio vantaggio senza concedere allo Spezia velleità di reazione).

SPALLETTI 6,5: Il Napoli in attesa del derby vola a +16, è impressionante lo spirito di gruppo di questa squadra in cui tutti sono pronti a fare anche più del proprio ruolo per il benessere collettivo. Il Napoli nel primo tempo fa fatica perchè lo Spezia fa densità col baricentro basso, è compatto, chiude gli spazi ma questa squadra ha un repertorio vasto di soluzioni e lo mette in campo anche oggi. I numeri dicono tutto: 56 punti in 21 giornate, miglior attacco con 51 gol e difesa con solo quindici reti incassate. I gol stagionali realizzati sono 73 in 28 gare ufficiali (2,6 a partita).

Ecco il tabellino del match:

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara (31′ st Maldini), Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito (41′ st Wisniewski), Agudelo, Reca; Verde (31′ st Cipot), Shomurodov (31′ st Krollis). A disp.: Marchetti, Zovko, Holm, Ferrer, Beck, Candelari, Giorgeschi, Pedicillo. All.: Gotti

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (29′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (17′ st Elmas); Lozano (1′ st Politano), Osimhen (37′ st Simeone), Kvaratskhelia (29′ st Ndombelé). A disp.: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Zerbin, Gaetano, Raspadori. All: Spalletti

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 2′ st rig. Kvaratskhelia (N), 24′ st Osimhen (N), 28′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Ampadu, Caldara, Reca (S); Lozano, Zielinski (N)

A cura di Ciro Troise