Spezia, Thiago Motta a DAZN: “Napoli? E’ una bellissima squadra, ha fatto una grande stagione”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli: “Per me la cosa più importante è il gruppo, è il cuore di questo sport, dobbiamo raggiungere gli obiettivi. Il Napoli? E’ una cosa bellissima finire la stagione contro una bellissima squadra che ha dimostrato di fare un ottimo calcio lottando per vincere lo scudetto anche se alla fine si sono qualificati in Champions ma hanno fatto una grandissima stagione. Abbiamo affrontato questa squadra durante il campionato in un momento non bellissimo per noi e l’abbiamo affrontata nel modo giusto e otenuto la vittoria. Oggi è una giornata speciale”.