Sportitalia – Accostato al Napoli, Pinamonti può tornare all’Inter: incontro con il Genoa, le ultime

Idea Andrea Pinamonti per l’Inter. Nei prossimi minuti ci sarà un incontro tra il club nerazzurro e il Genoa per trovare una soluzione con la possibilità di un ritorno a Milano dell’attaccante classe ’99. Ricordiamo: il Grifone ha un obbligo di riscatto da 18 milioni di euro che scatta dal prossimo febbraio, l’Inter ha un accordo sulla parola per contro-riscattarlo in estate per 19 milioni. Vanno sistemati gli aspetti burocratici, che sono piuttosto delicati, ma intanto la notizia è che Pinamonti è un’idea last minute che si può sviluppare per l’attacco dell’Inter.