Stando a quanto riferito dal collega di Sportitalia Alfredo Pedullà, Andrea Belotti non interessa al Napoli. L’attaccante del Torino, che a fine stagione si libererà a parametro zero, era in passato stato accostato, anche se senza mai troppa insistenza, al club partenopeo. Gli azzurri però a quanto pare non sarebbero intenzionati a ravvivare questo interesse. Anche la Juve, che in passato era stata interessata a Belotti, ha sistemato con Vlahovic la sua situazione in attacco e non farà offerte.