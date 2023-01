Sportitalia – Cheddira e Caprile danno la precedenza al Napoli, piace anche Vicario

Accostati ad almeno 10 club, sia l’attaccante Walid Cheddira che il portiere Elia Caprile restano assolutamente in orbita Napoli. Non soltanto perché si tratta della stessa proprietà De Laurentiis, quello sarebbe già un motivo valido, ma anche e soprattutto perché sono due profili ritenuti da Napoli. Cheddira è stato mandato ovunque, Torino e Lazio comprese, in realtà c’è un piccolo margine che si possa chiudere entro le 20 di stasera lasciandolo chiaramente a Bari fino a giugno. Il problema, chiamiamolo così, è quello di dare una valutazione da parte della… stessa proprietà: viaggiamo dai 7 milioni in su. La differenza con Caprile è che la vicenda relativa al portiere verrà affrontata con calma più avanti, il Napoli avrà sempre l’ultima parola. Caprile potrebbe andare a giocare, restare come vice, la valutazione verrà fatta senza fretta. Ricordiamo che Gollini è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Il portiere che piace di più al Napoli, in caso di addio a Meret la prossima estate, è Vicario dell’Empoli.

Fonte: www.alfredopedulla.com