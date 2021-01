Dopo essere finito nel mirino del patron azzurro, Giuntoli si trova in una posizione in bilico adesso ma non per il lavoro svolto con il Napoli. ADL è molto scontento dell’operato svolto dal suo ds con il Bari, e adesso da lui si aspetta le dimissioni per non appesantire il bilancio del club. Ciò che ha inciso di più su questa decisione è stato il mercato svolto da Giuntoli, che De Laurentiis non avrebbe gradito. Lo riporta la redazione di Sportitalia.