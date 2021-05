Ancora in dubbio il futuro della panchina del Napoli. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la dirigenza azzurra nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con lo staff di Spalletti, per farlo sedere sulla panchina azzurra. Più defilato Massimiliano Allegri, che aspetta una chiamata da Juventus e Real Madrid per tornare in panchina dopo due anni. Sfumato, apparentemente, Gautier, che sembrerebbe ad un passo dal Nizza.