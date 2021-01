Sportitalia – Napoli, cessione Llorente: alla Samp gratis, alla Juventus no

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisiva durante la trasmissione ‘Calciomercato’. Pedullà ha parlato della cessione di Llorente:

“Per Llorente la cessione potrebbe avvenire dopo il 20 gennaio: per la Juve non gratis. Ci saranno delle spiegazioni che risalgono al caso Higuain. Il Napoli lo avrebbe dato gratis alla Sampdoria, poi gli infortuni in casa Napoli hanno fatto rallentare tutto. Per la Juve sì, ma dopo il 20 gennaio e non gratis. Le condizioni non sarebbero le stesse per la Samp. Non è facile impostare una trattativa tra Napoli e Juventus ora come ora“.